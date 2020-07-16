В США произведена первая за 17 лет казнь на федеральном уровне

В США через несколько часов после решения Верховного суда казнили убийцу — Даниэля Льюиса Ли.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

«Убийца был казнён через несколько часов после решения Верховного суда, который разрешил первую за последние 17 лет казнь на федеральном уровне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала Апелляционный суд отсрочил решение о казни нескольких заключённых из-за нерешённых юридических вопросов.

Однако позже Верховный суд 5 голосами против 4-х постановил, что «казни могут состояться как запланировано».

Ли умер от введённой ему смертельной инъекции. Он был из штата Индиана, осуждён за убийство трёх членов одной семьи, которое совершил ещё в 1996 году.

Как сообщала Одесса News, в июле 2019 года Европейский Союз выступил с осуждением решения департамента юстиции США о возобновлении применения смертной казни на федеральном уровне. «Такое решение противоречит растущим тенденциям относительно отмены смертной казни как в США, так и во всём мире. Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, что отражено в Универсальной декларации прав человека, и является жёстким, антигуманным и унизительным наказанием», — говорилось в заявлении.