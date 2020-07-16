«Украинское Дунайское пароходство» не может найти 32 лихтера

ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» заявило о похищении 32 лихтеров (несамоходных барж — ред.) стоимостью $5 млн, которые в течение 2017-2018 годов были переданы в пользование контрагенту ООО «Олтекс-Од», незаконно перемещены за пределы территории Украины и исчезли вместе с контрагентом после перерегистрации.

Об этом сообщает пресс-служба ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» на своей странице в Facebook.

«32 лихтера передало ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» в пользование контрагенту ООО «Олтекс-Од» в течение 2017-2018 годов. Однако внезапно контрагент исчез, не вернув лихтеры и не сообщив об их местонахождении. Поисковые мероприятия результатов не дали. Известно только, что лихтеры незаконно переместили из Украины и перерегистрировали уже как новые единицы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ориентировочная рыночная стоимость похищенных лихтеров $5 млн.

После аудита ЧАО «УДП» открыто уголовное производство по факту незаконного завладения имуществом пароходства, осуществляется досудебное расследование.

Кстати. Компания «Олтекс-Од» была зарегистрирована в Одессе в мае 2017 года Еленой Кудрявцевой, а в сентябре того же года «Олтекс-Од» смогла получить во фрахт первую группу лихтеров УДП.

По данным СМИ, в сентябре 2017 года ЧАО «УДП» в лице руководителя Дмитрия Баринова заключило договор с ООО «Олтекс-Од» о фрахтовании 18 лихтеров. В феврале 2018 года следующий руководитель пароходства Дмитрий Чалый подписал с этой компанией дополнительное соглашение, согласно которому ООО «Олтекс-Од» получило в пользование ещё 14 лихтеров. Всего пароходство передало ООО «Олтекс-Од» 32 единицы флота, после чего контрагент перестал выходить на связь, лихтеры не вернул, об их местонахождении не сообщил, а поисковые мероприятия никаких результатов не дали.

Выяснилось также, что лихтеры были оформлены на компании, аффилированные с депутатами Одесского облсовета от партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» — Виталием Саутёнковым и Виктором Баранским. Оба являются владельцами 79 оффшорных компаний, в том числе судоходных.