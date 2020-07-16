Зелёный театр в Одессе проводит Большой детский день с локациями из Бессарабии

18 и 19 июля, во время проведения Большого детского дня в Зелёном театре будут представлены две яркие локации из Бессарабии: проект реконструкции старинного этнического болгарского дома “Стара къшта” и «Бессарабия.Буджак».

Главная цель проекта – открытие школы народных ремёсел для молодёжи и взрослых, возрождение бессарабских традиций в с.Кубей. Для этого необходимо собрать 150 000 гривен.

В поддержку проекта команда музея проведёт мастер-классы для детей разных возрастов:

6-10 лет – изготовление традиционных кубейских кукол мотанок совместно с мастерами

11-13 лет – прядение шерстяной нити на веретене

8-12 лет – изготовление поделок с традиционными мотивами Бессарабии

4-6 лет – изготовление традиционных оберегов «Мертеночки».

Также детишки смогут научиться бессарабским играм «Чилик» + «Сопа», «Куран», «Кости».

Будут представлены изделия народных мастеров и традиционная вкусная бессарабская выпечка.

Вся собранная сумма будет передана на реконструкцию старинного этнического дома, который станет интерактивным центром бессарабской культуры на юге Одесской области.