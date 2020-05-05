Одесскому нардепу не дали попиариться в роддоме

Народному депутату Украины от Одесской области Алексею Гончаренко не удалось лично вручить коробку с защитными масками сотрудникам Одесского роддома №2.

Как сообщает ТАЙМЕР, попытка нардепа Алексея Гончаренко в очередной раз представить себя всеобщим благодетелем не удалась: в одесском роддоме № 2, который он решил облагодетельствовать коробкой масок, к политику никто не вышел.

Отмечается, что Гончаренко подъехал к роддому с группой поддержки — тремя операторами с телекамерами, чтобы «запечатлеть для истории доставку одной коробки масок».

Однако, как пишет издание, «к большому разочарованию нардепа, главврач роддома к Гончаренко не вышел: то ли на месте его не оказалось, то ли просто были более важные дела».

Подождав некоторое время у дверей роддома, Гончаренко уехал.

Кстати. В избирательном округе, от которого Гончаренко избрался в Верховную Раду, наблюдается настоящая эпидемиологическая катастрофа: в Подольске заразились коронавирусом почти 200 человек, что составляет почти половину общего числа заболевших в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, нардеп Гончаренко критически высказался по поводу назначения бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Максима Степанова министром здравоохранения.

Фото: Facebook/Гончаренко