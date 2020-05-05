Президент Украины назначил стипендии одесским спортсменам и их тренерам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о назначении стипендий для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров, в том числе по Одесской области.

Полный список награждённых опубликован на сайте Офиса Президента Украины.

Среди одесских спортсменов:

— Дорошенко Андрей Юрьевич — чемпион мира 2019 по пулевой стрельбе, в размере 12 000 гривен

— Дьяченко Алла Евгеньевна — чемпионка мира 2019 по боулингу, в размере 12 000 гривен

— Литвиненко Александр Николаевич — бронзовый призёру чемпионата мира 2019 по лёгкой атлетике, 7 000 грн

— Рылова Раиса Юрьевна — чемпионка Европы 2018 года по пляжному волейболу, в размере 7 000 гривен

— Ткачук Екатерина Васильевна — чемпионка мира 2019 по плаванию, в размере 12 000 гривен

— Червоненко Анатолий Анатольевич — чемпион Европы 2019 по вольной борьбе, в размере 7 000 гривен

— Щетник Ирина Сергеевна — серебряный призёр чемпионата мира 2019 по пулевой стрельбе, 9 000 гривен

Тренерам одесских спортсменов:

— Антонову Дмитрию Алексеевичу — главному тренеру сборной команды Украины по вольной борьбе и тренеру чемпиона Европы 2019 Червоненко А.А., в размере 7 000 гривен

— Воробьёвой Любови Анатольевне — тренеру сборной команды Украины по плаванию и тренеру чемпионки мира 2019 Ткачук К.В., в размере 12 000 гривен

— Дыкину Виктору Владимировичу — главному тренеру сборной команды Украины по боулингу и тренеру чемпионки мира 2019 Дьяченко А.Е., в размере 12 000 гривен

— Орловой Татьяне Георгиевне — тренеру бронзового призёра чемпионата мира 2019 по лёгкой атлетике Литвиненко А.Н., в размере 7 000 гривен.

Как сообщала Одесса News, в январе 2020 года Президент Украины назначил стипендии 5 выдающимся спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта из Одесской области.