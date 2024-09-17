В команде одесского «Черноморца» пять новичков: гамбиец, нигериец и трое украинцев

За последние несколько дней ФК «Черноморец» заключил соглашения с пятью новыми футболистами.

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Черноморец».

В частности, подписаны двухлетние контракты между ФК «Черноморец» и двумя новыми футболистами: вратарём Аниагбосо Чижиоке Кингсли (Нигерия) и защитником Жаржу Мозесом (Гамбия).

Аниагбосо Чижиоке Кингсли родился 15 апреля 2004 года. Рост – 190 см, вес – 96 кг. Играл в командах: Giant Brillars (Нигерия), «Полесье» (Житомир), ФК «Звягель», «Полесье-2». Провёл 11 матчей в молодёжной сборной Нигерии (U-20). В «Черноморце» будет играть под №12.

Жаржа Мозес родился 5 октября 2003 года. Рост – 187 см, вес – 77 кг. Играл в командах: «Фортуна» (Фарато, Гамбия), «Полесье», ФК «Звягель», «Полесье-2». В молодёжной сборной Гамбии (U-20) провёл 6 матчей, забил 1 мяч. В «Черноморце» будет играть под №44.

Отмечается также о подписании контрактов с нападающим Ильёй Шевцовым, защитником Евгением Скибой и голкипером Максимом Набитом.

Илья Шевцов родился 13 апреля 2000 в Херсоне. Рост – 187 см, вес – 80 кг. Воспитанник ДЮСШ «Кристалл» (Херсон) и академии ФК «Шахтёр» (Донецк). Играл в командах «Кристалл» (Херсон), «Шахтёр» (U-19) (Донецк), «Десна» (Чернигов), «Ингулец» (Петрово), «Шарлотт Индепенденс» (США). В юношеских и молодёжных сборных Украины сыграл 11 матчей, забил 2 мяча.

Евгений Скиба родился 25 марта 2003 года в Белой Церкви. Рост – 190 см, вес – 82 кг. В чемпионате ДЮФЛ выступал за «КОДЮСШ-Рось» (Белая Церковь), СДЮШОР «Черноморец» и ДЮСШ-11 (обе – Одесса). Играл в командах: ФК «Минай», ФК «Мариуполь», ФК «Хуст».

Максим Набит родился 7 апреля 2005 года. Рост – 189 см, вес – 88 кг. Воспитанник ФК «Карпаты» (Львов) и ФК «Шахтёр» (Донецк). Играл в командах: «Шахтёр» (U-19) Донецк и «Заря» (U-19).

Одесса News информировала о других новичках в команде «моряков».

Фото: ФК «Черноморец»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy