Одесская теннисистка Свитолина осталась 6-й в обновлённом мировом рейтинге WTA

Первая «ракетка» Украины, теннисистка родом из Одессы Элина Свитолина осталась 6-й в обновлённом сегодня, 24 мая, рейтинге женского женского Тура (WTA).

Об этом сообщает спортивное издание ХSPORT.

Согласно обновлённому рейтингу лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина осталась на 6-й позиции рейтинга, другая одесская спортсменка — Даяна Ястремская на 37-м, потеряв 4 позиции, ещё одна одесситка — Екатерина Козлова осталась на 159-м месте.

Первое место у Эшли Барти (Австралия). У неё 10 175 очков, а у Свитолиной лишь 5 835.

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина и Даяна Ястремская включены в заявку основного раунда Wimbledon-2021.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod