В Одессе горел Институт Филатова

23 мая в 8:44 в службу спасения «101» поступило сообщение, что на ул. Французский бульвар произошло возгорание в электрощитовой здания Одесского института заболевания глаз и тканевой терапии Академии медицинских наук Украины им. В.П.Филатова.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, подразделения спасателей в количестве 28 человек были автоматически направлены по повышенному рангу вызова.

«По прибытию к месту вызова спасатели установили, что произошло короткое замыкание в электрощитовой с последующим горением в помещении столовой на 1-м этаже 3-х этажного здания института», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание было ликвидировано в 09:00 на площади 2м2. Погибших и пострадавших нет.

«Спасено помещение конференц-зала и музея. Ущерб устанавливается», — констатировали пожарные.

Как сообщала Одесса News, 14 мая произошёл пожар в урологическом отделении Одесской городской клинической больницы №10.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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