Из Одесского аэропорта улетают последние самолёты на Минск

Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью.

Как сообщается агентством «Интерфакс-Украина», вскоре после новости о поручении Владимира Зеленского Кабинету министров подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов подтвердил, что Киев полностью прекратит полёты в эту страну.

«Учитывая уровень опасности и наглости вызовов демократическим ценностям, которые создают своей деятельностью власти Беларуси в непосредственной близости от границ Украины, президент Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь и перенаправлении всех авиарейсов в обход её воздушного пространства. Глава государства поручил правительству проработать соответствующий вопрос», — сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что «задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста в Минске — это открытый вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами».

Сегодня, 25 мая, Кабмин соберётся на внеочередное заседание ради обсуждения вопроса о закрытии авиасообщения с Беларусью.

Белорусская авиакомпания «Белавиа» в 2020 году была третьей по количеству рейсов в авиапространстве Украины. Рейсы между странами осуществляет «Мотор Сич».

«Белавиа», в частности, летает из Минска в Одессу. Как передаёт наш корреспондент, из сегодняшнего онлайн табло Международного аэропорта «Одесса» следует, что 25 мая рейс Минск-Одесса проходит по расписанию. Но после заседания Кабмина всё может измениться.

Между тем, в Одессе у памятника Дюку протестовали белорусы – 15 человек развернули баннер с надписью «THE WORLD, PROTECT BELARUS!» в знак протеста против задержания бывшего главного редактора Телеграм-канала NEXT Романа Протасевича в аэропорту Минска 23 мая.

Как сообщала Одесса News, 23 мая самолёт Ryanair, который следовал по рейсу Афины-Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На борту самолёта находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич, которого задержали в аэропорту Минска белорусские спецслужбы.

Фото: Odessa Online

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