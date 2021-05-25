Одесская киберполиция прекратила деятельность 4-х «продвинутых» одесситов

Киберполиция Одесской области прекратила противоправную деятельность четырёх жителей Одессы, которые незаконным образом получали деньги в финансовом учреждении.

Как сообщает Управление противодействия киберпреступности в Одесской области ГКП НПУ, правонарушители заполняли электронную заявку на получение онлайн-услуги по кредитованию, присылали поддельные документы для идентификации личности, а вот номер банковской карты для перевода средств показывали реальный. Получив кредит, злоумышленники снимали деньги через банкомат и тратили их на свои нужды, чем причинили значительный ущерб финансовым учреждениям.

«Во время очередной проверки их действия вызвали подозрение у сотрудников финучреждения, представитель которой обратился в полицию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при силовой поддержке спецподразделения «ТОР» Управления патрульной полиции в Одесской области по месту жительства и работы «продвинутых» компьютерщиков были проведены санкционированные обыски, в ходе которых изъята документация, компьютерное оборудование, печати и карты, свидетельствующие об их противоправной деятельности.

Злоумышленникам в возрасте от 36-ти до 46-ти лет сообщили о подозрении в мошенничестве.

Киевским районным судом города Одессы фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

За мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники одесситам грозит от трёх до восьми лет лишения свободы. Сейчас продолжается досудебное следствие, полицейские проверяют причастность фигурантов к аналогичным преступлениям.

Как сообщала Одесса News. одесского программиста, который помог одной норвежской компании «кинуть» другую и украинских партнёров, отправили в тюрьму — случай беспрецедентный в украинской юридической практике.

Фото и видео: Одесское районное управление полиции №1

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