В Одессе впервые в Украине посадили в тюрьму программиста

Одесского программиста, который помог одной норвежской компании «кинуть» другую и украинских партнёров, отправили в тюрьму. Случай беспрецедентный в украинской юридической практике.

Решение о заключении профессионального программиста принял Одесский апелляционный суд, сообщает Думская.

Коллегия судей под председательством Юлиана Кравца изменила приговор Приморского районного суда Одессы от 8 мая 2018 года в отношении одессита Александра Петрова. Его тогда осудили по части 2 ст.361 Уголовного кодекса Украины за несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи.

«Первая инстанция приговорила Петрова к трём годам лишения свободы, освободив от наказания с годичным испытательным сроком. Апелляция же, удовлетворив жалобу представителя пострадавшей стороны, сделала наказание реальным — без применения 75-й статьи УК, т.е. подсудимого взяли под стражу сразу в зале суда. Сейчас он ожидает отправки в колонию. После отбытия срока Петров не сможет в течение года работать программистом», — говорится в сообщении.

«Обвиняемый не проявил искреннего раскаяния, не признал себя виновным, не возместил нанесённый ущерб даже частично, не способствовал раскрытию преступления, а наоборот, всячески затягивал судебное рассмотрение дела, что исключает использование статьи 75 УК Украины», — отмечено в приговоре Одесского апелляционного суда.

Подчёркивается, что это первый в истории Украины случай, когда к реальному сроку приговорили программиста — в связи с его профессиональной деятельностью.

Кто такой Петров и за что осуждён?

Александр Петров участвовал в разработке сайта для норвежской компании Visum Service AS, оказывающей услуги по оформлению виз. В 2011 году она заказала другой норвежской компании — Cloud Consulting AS — создание специализированного сайта, позволяющего в онлайне приобретать визы, проверять подлинность различных документов. Работу оценили в 300 тысяч евро. Cloud Consulting AS нашла субподрядчика в Украине — фирму «Європейська агенція високих технологій» (ЕАВТ). Группу, занимающуюся в ней разработкой продукта, возглавил Александр Петров.

Когда сайт был готов на 95%, заказчик решил, что 300 тысяч — это очень много, и обратился напрямую к главе группы, «team leader», т.е. Петрову. Ему предложили за 5 тысяч евро закончить работу самостоятельно, после чего удалить программный код с серверов корпоративной сети ЄАВТ и Cloud Consulting AS. Петров, заблаговременно уволившись из своей компании, так и сделал, но был разоблачён.

Правоохранители установили, что своими действиями он нанес работодателю и подрядчику ущерб в размере 4,5 млн грн.

Касательно инициатора преступных действий — компании-заказчика, то её должностные лица ответственности пока не понесли. Однако в ближайшее время материалы дела будут переданы в Королевство Норвегию.

