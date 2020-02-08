Киберполиция разоблачила жителя Одессы, обокравшего банк на миллион

Киберполиция разоблачила жителя Одессы, который обокрал банк более чем на миллион гривен с помощью компьютера и двух сообщников.

Как сообщает Департамент киберполиции Украины, фигуранту, создавшему мошенническую схему, уже объявлено о подозрении.

«Работники управления противодействия киберпреступности в Одесской области совместно со следственным управлением под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили 37-летнего местного жителя. Мужчина с помощью системы онлайн-платежей банковских учреждений, которые не являются резидентами Украины, завладел денежными средствами украинского банка», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что злоумышленник зарегистрировался как юридическое лицо, открыл счёт и получил банковскую карточку. Эта фирма якобы реализовывала товары по всему миру. Далее на счёт фирмы поступили средства от предприятия-нерезидента за якобы уплату товаров. После чего фигурант через Интернет оформил «возврат товара».

Пока банк проводил возвращение транзакции, фигурант по нескольким банкоматам снял более миллиона гривен, которые принадлежали банку.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 12 лет по ч.4 ст.190 (мошенничество) УК Украины.

Состоявшийся суд определил для подозреваемого альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 1,2 миллиона гривен.

Как сообщала Одесса News, в январе 2020 года работники киберполиции в Одесской области совместно со следователями полиции уличили 20-летнего студента одного из местных вузов в распространении вредоносного программного обеспечения.