Два одесских мошенника пытались завладеть зданием ГФС с помощью 40 тысяч долларов

Двое мошенников предстанут перед судом за попытку завладеть зданием Государственной фискальной службы Украины в центре Одессы площадью более 2 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении двух граждан Украины, подозреваемых в подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги, мошенничестве и использовании поддельных документов.

Следствием установлено, что двое граждан путём мошенничества, используя поддельные документы, пытались завладеть недвижимым имуществом Государственной фискальной службы Украины.

Они инициировали перед частным нотариусом вопрос о проведении государственной регистрации права собственности одного из фигурантов на здание площадью более 2 тысяч квадратных метров стоимостью 40 млн грн в центре Одессы, принадлежащем ГФС.

Правоохранители задержали их после предоставления нотариусу поддельных документов и 40 тыс долларов США в качестве «благодарности» за перерегистрацию права собственности.

Как сообщала в октябре 2020 года Одесса News, эти дерзкие мошенники могут получить до 12 лет лишения свободы.

Фото: Одесса News, пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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