Одесский бизнесмен не может быть осуждён, поскольку не получал подозрения

Сегодня в Высшем антикоррупционном суде Украины рассмотрят ходатайство Национального антикоррупционного бюро об избрании меры пресечения одесскому бизнесмену Владимиру Галантернику в виде заочного ареста.

Сторона защиты категорически против такой меры и считает, что детективы НАБУ и прокуроры САП должны были сначала уведомить бизнесмена о подозрении, заявила на своей странице в Facebook адвокат Ольга Просянюк.

«Сторона обвинения ходатайствует об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, с чем категорически не согласна сторона защиты, и обращает внимание на следующие обстоятельства:

Владимиру Галантернику по сей день не вручено подозрение в установленном законом порядке, поскольку все уведомления были направлены стороной обвинения по адресам, не имеющим никакого отношения к нашему Клиенту (с 2017 года Владимир Галантерник не проживает и не имеет места регистрации в Украине). Закон запрещает избирать меру пресечения лицу, если ему не вручено подозрение. На сегодняшний день в базах Интерпола Владимир Галантерник не числится, а соответственно, он не оглашён в международный розыск. Владимир Галантерник не скрывается от следствия и самостоятельно проинформировал сторону обвинения о своём местожительстве в Британии и консульском учёте в Израиле», – написала адвокат.

По словам Просянюк, детективы НАБУ и прокуроры САП утверждают, что указанный Галантерником адрес в Израиле якобы неактуален, но это не так. Это подтверждает переписка между САП и Галантерником именно по указанному им адресу в Израиле, отметила она и приложила фото писем.

«Из переписки следует, что прокурор САП Валентин Мусияка направляет письмо Владимиру Галантернику, в котором информирует о том, что последний является подозреваемым (с чем, безусловно, сторона защиты не согласна). В ответ прокурор получает письмо от Владимира Галантерника, в котором клиент подтверждает, что письмо на израильский адрес он получил, однако опровергает тот факт, что получил уведомление о подозрении. Ответ в САП был подготовлен и направлен клиентом из Великобритании, где он проживает на протяжении последних лет. Данное обстоятельство подтверждает тот факт, что Владимир Галантерник сейчас находится по указанному стороне обвинения адресу и получает и отвечает на всю корреспонденцию из Израиля», – сообщила Просянюк.

Всё вышеперечисленное, утверждает адвокат, свидетельствует о том, что нет оснований объявлять Галантерника в международный розыск, так как обвинение знает все его адреса и он от следствия не уклоняется. Также она считает, что постановление НАБУ о розыске незаконно, а меру пресечения в виде ареста применять неправомерно, так как ещё не было вручено подозрение.

Как сообщала Одесса News, ВАКС разрешил правоохранителям начать специальное заочное расследование уголовного производства в отношении одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Судья Оксана Олейник разрешила проводить в отношении Галантерника заочное расследование, поскольку большую часть времени он проводит за пределами Украины.

Галантерник фигурирует в деле о незаконном завладении землёй Одессы и легализации незаконно полученных доходов. В рамках этого производства вручены подозрения и назначены крупные залоги мэру города Геннадию Труханову и ещё 15 фигурантам.

В начале ноября НАБУ объявило Галантерника в розыск. Бизнесмена подозревают по ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364 (создание преступной организации, присвоение, растрата имущества, легализация (отмывание) денег, злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса Украины.

Адвокат Галантерника заявила, что никаких уведомлений, повесток или других процессуальных документов по официальному адресу он не получал и о своём розыске узнал из прессы.

Кстати. Галантернику принадлежат ТРЦ City Center и City Center «Котовский», торговые павильоны на площади Старосенной и аллее Аркадии, а также отель De Paris возле памятника Дюку Ришелье.

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