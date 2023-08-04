Одесский таможенник задержан на взятке за беспрепятственный ввоз товаров

Старший государственный инспектор одного из таможенных постов Одесской таможни задержан правоохранителями во время получения взятки за ввезённые из-за границы товары народного потребления.

Об этом 4 августа сообщила пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, таможенник «зарабатывал» на систематическом получении взяток за беспрепятственный ввоз из-за границы различных грузов, в том числе мобильных гаджетов марки Apple Iphone.

Отмечается, что правоохранители задокументировали получение инспектором 2320 долларов США. Задержанному сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

«В суд направлены ходатайства по избранию подозреваемому меры пресечения и отстранению от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, в июне 2023 года правоохранителями на коррупционных действиях разоблачён один из государственных инспекторов таможенного поста «Белгород-Днестровский» Одесской таможни, который требовал у волонтёра взятку за несоздание искусственных препятствий при перевозке транспортных средств за границу, без доверенности от владельцев автомобилей, вынужденно покинувших страну.

Фото: Одесская облпрокуратура

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