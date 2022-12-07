7 участникам преступной группы сообщено о подозрении в вырубке леса в Одесчине

Под процессуальным руководством прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Одесской облпрокуратуры сообщено о подозрении 7 участникам преступной группы по факту незаконной вырубки деревьев, повлекших ущерб более чем на 1 млн грн.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По данным следствия, подозреваемые с целью получения незаконной прибыли при помощи цепных бензопил, топоров, ручных колунов осуществляли несанкционированные вырубки деревьев породы «дуб», «акация» и «ясень» на территории Подольского района.

«Деревья завозили на территорию пилорам, изготовляли дрова и реализовывали сырьё частным лицам и коммерческим структурам. Дельцов задержали «на горячем» – во время сруба и вывоза очередной партии древесины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате противоправной вырубки леса на земельных участках площадью более 30 га государству нанесено ориентировочно более 1 млн грн материального ущерба.

В ходе 38 санкционированных обысков правоохранители изъяли у дельцов более 40 кубометров дров и других лесоматериалов, орудия совершения преступления – бензопилы, топоры, транспортные средства, деньги и документацию, содержащую доказательства преступных сделок.

В настоящее время подозреваемые взяты под стражу с альтернативой залога в 2 млн гривен.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года прокуроры Одесской областной прокуратуры сообщили о подозрении бывшему лесничему одного из лесничеств Одесской области, который, злоупотребляя служебным положением, способствовал незаконной вырубке пород деревьев, что повлекло тяжкие последствия.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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