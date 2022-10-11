Зачем одесситу понадобилось 78 кг ртути

Правоохранителями задержан житель Одесского района при попытке сбыть ртуть весом почти 78 кг.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что под процессуальным руководством прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Одесской областной прокуратуры задержан и уведомлён о подозрении житель Одесского района, который пытался продать высокотоксичное химическое вещество – металлическую ртуть.

По данным следствия, мужчина хранил по месту жительства почти 78 кг ртути и подыскивал покупателя среди знакомых, а также других жителей южных регионов Украины по цене 1000 долл. США за 1 кг.

«При этом подозреваемый решился на продажу опасного химического вещества с целью обогащения, несмотря на то, что оно могло быть использовано для массового отравления людей и окружающей среды», — говорится в сообщении.

Делец задержан во время продажи ртути за 60 тыс долл. США. Изъяты две металлические ёмкости и одна стеклянная бутылка с ядовитым веществом.

«Ртуть металлическая» направлена ​​на проведение соответствующего экспертного исследования.

По информации специалистов, ртуть может использоваться для изготовления наркотиков, а также боевых ракет.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2019 года в Одесской области пограничниками при осмотре у одного из пересекавших границу граждан на теле под одеждой обнаружили грелку объёмом 1 литр и весом 12 килограммов со ртутью.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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