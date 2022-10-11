Американская певица Шер: Мои молитвы с украинским народом

Американская певица Шер заявила, что поражена стойкостью украинцев и выразила свою поддержку.

Об этом она написала в Тwitter, cообщает Укринформ.

«Мои молитвы с украинским народом. Я читаю новости каждый день с надеждой. Они возвращают свою землю. Когда я встретила молодых украинцев, мы обнимались, танцевали. Меня это поразило. Украинцы такие сильные, смелые, стойкие. Солдаты – супер мужчины. Давид убивает Голиафа», – отметила исполнительница.

С начала войны в Украине певица неоднократно выступала с поддержкой украинцев. В частности, она призвала Запад дать Украине наступательное оружие. Также Шер выразила готовность принять в своём доме украинских беженцев.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года депутаты Совета города Краков (Польша) проголосовали за признание лидера Pink Floyd Роджера Уотерса персоной нон грата в городе за его позицию относительно Украины.

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