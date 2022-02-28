Молитвы закончились: Ломаченко взял в руки оружие

Бывший чемпион мира по трём весовым категориям Василий Ломаченко вступил в батальон территориальной обороны Белгород-Днестровского.

Об этом сообщил мэр города Виталий Граждан, сообщает XSPORT.

«Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародёров. Вместе с нами в теробороне Василий Ломаченко. Аккерманцы, будьте спокойны, в нашем городе всё будет хорошо», — написал Граждан на своей странице в Facebook.

Ранее Василий Ломаченко опубликовал пост по поводу войны в Украине.

«Молитва о мире всего мира и просвещении народов земли. Господи, даруй мир Твой людям Твоим. Господи, даруй рабам Твоим Духа Твоего Святого, чтобы Он согревал сердца их любовью Твоею и наставлял их на всякую истину и добро. Господи, даруй им благодать Твою, чтобы они в мире и любви познали Тебя, и возлюбили бы, и сказали бы, подобно апостолам на Фаворе: «Добро нам, Господи, быть с Тобою». Согрей печальные сердца людей; пусть они в радости славят Тебя, забывая скорби земли. Утешителю благой, слезно прошу Тебя, утешь скорбные души людей Твоих. Дай всем народам Твоим разуметь любовь Твою и сладость Духа Святого, да забудут люди горе земли, и да оставят все плохое и прилепятся к Тебе любовью, и да будут жить в мире, творя волю Твою во славу Твою».

Как сообщала Одесса News, в ВСУ поступают новые силы – более 100 тысяч резервистов пополнили ряды защитников, а тактика теробороны приносит свои результаты.

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