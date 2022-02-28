Россия захватила ещё 2 украинских судна

Объявив незаконную «контртеррористическую операцию» на территории суверенного государства Украина и в международных водах северо-западной части Чёрного моря, корабли ВМФ РФ захватили в плен ещё два гражданских украинских судна.

Об этом сообщает Морская охрана Госпогранслужбы Украина на своей странице в Facebook, подчёркивая, что «в очередной раз страна-агрессор пренебрегает всеми нормами и конвенционными положениями международного мореплавания».

Так, танкер «Афина», находясь в территориальном море Румынии, в 22 милях от острова Змеиный, получил открытым каналом связи и безопасности судоходства команду подойти к военному кораблю РФ для проведения досмотра. Об этом судовладелец танкера «Афина» немедленно уведомил все компетентные органы в Украине.

Также, отслеживая движения судов в данном районе, морские пограничники Госпогранслужбы зафиксировали факт резкого и нелогичного изменения курса ещё одним судном под украинским флагом — сухогрузом «Принцесса Николь», который вдруг из румынских вод также направился к острову Змеиный.

«Почти сразу, как оба гражданских судна подошли к военным кораблям, на них было отключено АИС и прекратили выходить на связь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что утром 28 февраля утром системы автоматической идентификации судов показали их пребывание в 18 милях от оккупированного Крыма.

«Таким образом, командиры и офицеры ВМФ РФ, в очередной раз дерзко нарушая нормы международного морского права, под прикрытием самопровозглашённой контрртеррористической операции, превратились в обычных беспринципных пиратов, не достойных знатного звания МОРСКОГО ОФИЦЕРА», — резюмируют пограничиники.

Кстати. На борту двух кораблей почти 50 членов экипажей, тысячи тонн дизтоплива и зерна.

Одесса News сообщала о том, что та же группа кораблей ВМФ РФ захватила ПРС «Сапфир» Казённого предприятия «Морская Поисково-Спасательная Служба», который отправлялся к острову Змеиный с гуманитарной миссией.

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