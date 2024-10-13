В Украине обязали мужчин в течение трёх дней забрать с почты повестку от ТЦК

Кабмин Украины внёс изменения в правила предоставления услуг почтовой связи, приравняв время хранения повесток от территориального центра комплектования и социальной поддержки к судебным повесткам.

Соответствующее постановление правительства №1147 от 8 октября опубликовано на сайте Рады.

Теперь, чтобы забрать с почты заказное письмо, которое прислал ТЦК на адрес военнообязанного, будет три дня.

«Рекомендуемые письма с пометкой «Повестка ТЦК» при доставке по указанному адресу вручаются лично адресату (получателю). В случае отсутствия адресата (получателя) по указанному на заказном письме адресу работник объекта почтовой связи информирует адресата (получателя) по имеющемуся номеру телефона и/или вкладывает в абонентский почтовый ящик сообщение о поступлении заказного письма с пометкой «Повестка ТЦК», – сказано в постановлении правительства.

В нём отмечается, что если в течение трёх рабочих дней после информирования отделением почтовой связи военнообязанный не явился для получения заказного письма с пометкой «Повестка ТЦК», работник почты делает отметку «адресат отсутствует по указанному адресу».

«Она удостоверяется его подписью с проставлением оттиска почтового устройства, порядок использования которого устанавливается назначенным оператором почтовой связи, и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает такое письмо отправителю», – говорится в документе.

После этого ТЦК может вынести постановление о штрафе. Как написала «Судово-юридична газета» – от 17 до 25,5 тыс. грн.

Одесса News информировала, что в апреле 2024 года в Украине приняли обновлённый Закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая. Согласно одной из его норм, все военнообязанные в течение двух месяцев должны были обновить для территориального центра комплектования и соцподдержки свои персональные данные через ЦПАУ, электронный кабинет или лично в ТЦК.

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