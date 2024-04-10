Российские оккупанты в Крыму потеряли вертолёт Ка-27

Российские захватчики во временно оккупированном Крыму потеряли многофункциональный вертолёт Ка-27.

Об этом 10 апреля в Facebook сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

«Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашёл», – отметил Плетенчук.

При каких обстоятельствах противник потерял свой вертолёт, спикер ВМС ВСУ не уточнил.

Одесса News информировала, что по данным Генштаба ВСУ на 10 апреля, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили 325 российских вертолётов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy