776 дней войны: ВСУ уничтожили почти 450 тысяч вражеских солдат

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 9 апреля 2024 годов ориентировочно составили личного состава 449 250 (+850 за последние сутки) человек.

Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

За время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили вражеских танков ‒ 7110 (+23), боевых бронированных машин ‒ 13620 (+45), артиллерийских систем – 11386 (+30), РСЗО – 1039, средств ПВО ‒ 753 (+2), самолётов – 347, вертолётов – 325, БпЛА оперативно-тактического уровня – 9033 (+37), крылатых ракет ‒ 2065, корабли/катера ‒ 26, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 15181 (+71), специальной техники ‒ 1868 (+1).

Одесса News информировала, что в результате противовоздушного боя ночью 9 апреля сбиты все 20 запущенных врагом по Украине беспилотников.

Инфографика и фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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