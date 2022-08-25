Из портов Одесской области вышли ещё три судна с агропродукцией

Утром 25 августа по «зерновому коридору» из портов Одесской области вышли ещё три судна: два из порта Одессы и одно из порта «Южный».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции в Тwitter.

«В пределах отгрузки зерна сегодня утром из Одесского порта вышли два судна, из порта «Южный» – одно, всего три судна», – сообщило минобороны.

Отмечается, что также сегодня Совместным координационным центром будет проверено 1 судно, следующее из Украины, и 5 судов, следующих в Украину.

Издание «Думская» уточняет, что вчера вечером вышел из одесского порта и остался на ночь на якорной стоянке сухогруз ALI S под флагом Федерации Сент-Китс и Невис. Сегодня в 7 часов утра из порта Южный вышел балкер ASCANIOS под флагом Палау. Он направляется в немецкий порт Brake. Через час одесский порт покинул BELLIS под флагом Островов Кука. Он идёт в израильский порт Хайфа.

В порт Южный сегодня должен зайти сухогруз SILVER LADY под мальтийским флагом, а в одесский порт — ASH BALTIC под флагом Панамы.

Вчера вечером несколько судов не поставили к причалам, и они остались ночевать на рейде. Сегодня днём их начали заводить – в одесский порт зашёл сухогруз PEACE M под флагом Палау, на очереди ANASTASYA под флагом Палау и балкер SEAJOY под флагом Мальты.

Для справки. С 24 февраля Украина экспортировала около 10 млн тонн аграрной продукции, из них почти 2 млн тонн — с начала августа.

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым в ближайшие недели расширить существующую экспортную зерновую инициативу, о чём он заявил во время заседания Совета безопасности Организации Объединённых Наций.

По его убеждению, только полноценное возобновление украинского аграрного экспорта может быть гарантией того, что десятки миллионов людей во всём мире будут иметь, что есть.

Президент Украины поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и главу Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и других добросовестных субъектов международных отношений, борющихся против продовольственного кризиса, за который ответственна только Россия.

Как сообщала Одесса News, утром 24 августа из одесского порта вышли два судна — сухогрузы GANOSAYA под флагом Островов Кука и китайский ZHE HAI 505, гружённые украинской агропродукцией, держат путь в Стамбул.

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