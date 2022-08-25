На подкупе в $10 тысяч, чтобы закрыть дело о детской порнографии, задержан одессит

Под процессуальным руководством прокуроров Черноморской окружной прокуратуры сообщено о подозрении и взят под стражу 75-летний житель Одессы по факту предоставления неправомерной выгоды следователю одного из районных отделов полиции в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Выяснено, что мужчина предложил следователю 10 тыс. долларов США взятки за содействие в закрытии уголовного производства и не привлечение к уголовной ответственности за распространение им детской порнографии.

Правоохранители задержали злоумышленника «на горячем» во время передачи неправомерных средств.

По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также в настоящее время проверяется причастность задержанного к распространению детской порнографии и совершению других преступлений в отношении детей.

Как сообщала Одесса News, в мае 2921 года в Беляевском районе Одесской области полицейские разоблачили супругов «педагогов», занимавшихся сексуальным насилием над малолетними детьми.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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