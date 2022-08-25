После ремонта буксир «Валентин Пиляев» проходит ходовые испытания

После трёхмесячного ремонта буксир «Валентин Пиляев» проходит ходовые испытания.

Об этом сообщает Украинское Дунайское пароходство.

Отмечается, что буксир пришёл на завод 17 мая сразу после завершения рейса. За время ремонта на «Валентине Пиляеве» выполнены ремонт винторулевого комплекса, главных и вспомогательных двигателей, навесного оборудования, покраска корпуса.

«Скорость работ значительно возросла: раньше такой ремонт мог растянуться надолго. С недавнего времени благодаря стабильному финансовому состоянию УДП и налаженной работе службы поставки запчасти, краска, расходные материалы регулярно закупались и задержек в ходе работ не происходило», — говорится в сообщении.

Всё это время члены экипажа активно участвовали в ремонте судна, выполнив часть работ самостоятельно в перерывах между заводскими работами — это в основном зачистка, грунтовка, работы по ремонту топливной аппаратуры, зачистка машинного отделения под пайолу.

Команда, как никогда, заинтересована получить буксир в качественном рабочем состоянии. Ведь у УДП теперь новая система оплаты труда и финансовой мотивации. Заработок зависит от эффективности работы экипажа и достигнутых результатов.

Место на заводском слепе недолго остаётся свободным – его сразу занимает следующий теплоход. За лето на заводских мощностях отремонтировано три буксира.

Далее «Валентин Пиляев» направится на базу техобслуживания флота, где нужно окрашивать питьевые цистерны с предъявлением их саннадзору на соответствие санитарным нормам.

«Валентину Пиляеву» уже 55 лет, но он ещё поработает. Документы Регистра будут продлены на пятилетний срок, — резюмируется в информации.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2021 года аварийное судно HAKSA, разбившее нос о причал порта Черноморск, отремонтировано в доке Ильичёвского судоремонтного завода.

Фото: УДП, UMS

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