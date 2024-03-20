Кто в Одессе 20 марта останется без воды

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 20 марта будет прекращена подача воды некоторым потребителям в Одессе.

Об этом сообщает Филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что с 9:30 до 21:00 воды не будет на таких улица города: Химическая, Киевское шоссе, Николая Боровского, Михаила Грушевского, 3-49, Промышленная, Пестеля, Братьев Поджио, Овидиопольская дорога, Вячеслава Кириллова, Плиева, Агротехническая, Деревообрабатывающий пер, пос. Дзержинского, станция Усатово, Столбовая, Бирюкова, Боженко, 1-й Житомирский переулок, Танкистов.

Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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