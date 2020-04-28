Инфоксводоканал просит некоторых одесситов запастись водой на 29 апреля

В связи с необходимостью проведения аварийных работ по замене задвижки диаметром 200 мм в Одессе 29 апреля. будет прекращено водоснабжение отдельным потребителям.
Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».
Отмечается, что воды не будет с 09:00 до 19:00 у потребителей следующих улиц города:
— Фонтанская дорога, 33-63,
— ул. Черняховского, 1-1а,
— ул. Солнечная,
— пер. Педагогический,
— ул. Светлая,
— пер. Светлый,
— ул. Шовкуненко,
— пер. Шовкуненко,
— ул. Педагогическая,
— пер. Клубничный,
— пер. Тополевый,
— пер. Гвоздичный,
— пер. Экономический.
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