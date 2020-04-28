Инфоксводоканал просит некоторых одесситов запастись водой на 29 апреля

В связи с необходимостью проведения аварийных работ по замене задвижки диаметром 200 мм в Одессе 29 апреля. будет прекращено водоснабжение отдельным потребителям.

Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что воды не будет с 09:00 до 19:00 у потребителей следующих улиц города:

— Фонтанская дорога, 33-63,

— ул. Черняховского, 1-1а,

— ул. Солнечная,

— пер. Педагогический,

— ул. Светлая,

— пер. Светлый,

— ул. Шовкуненко,

— пер. Шовкуненко,

— ул. Педагогическая,

— пер. Клубничный,

— пер. Тополевый,

— пер. Гвоздичный,

— пер. Экономический.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).