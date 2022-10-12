Кто в Одессе 13-14 октября останется без воды

13-14 октября у некоторых потребителей воды в Киевском районе Одессы будет отключено водоснабжение.

Об этом предупреждает филиал «Инфоксводоканал».

Аварийное отключение воды в части Киевского района г.Одесса будет произведено с 09:00 13 октября до 04:00 14 октября.

Будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц: Тимирязева, Долгая, Равенства, Писарева, Абрикосовая, Ореховая, пер.Тепличный.

Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Как сообщала Одесса News, специалисты ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» призывают граждан заблаговременно создать запас питьевой и технической воды.

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