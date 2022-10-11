Одесситов призвали заблаговременно создать запас питьевой и технической воды

Специалисты ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» призывают граждан заблаговременно создать запас питьевой и технической воды.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

«Хранить питьевую воду нужно в закрытых ёмкостях. При необходимости произведите обозначения «Вода для питья», «Вода для технических нужд», «Вода для хозяйственных нужд». Надо делать 2-3-суточный запас. Также можно использовать питьевую воду из бюветов, колодцев, шахтных колодцев», — говорится в сообщении.

Для питья и приготовления пищи воду нужно кипятить не менее 10 минут с момента закипания. Это эффективный способ обеззараживания воды. Вода из открытых водоёмов может использоваться только для технических целей.

Помните, что при использовании для питья воды из непроверенных источников есть риск вспышек инфекционных болезней. Если появляются признаки инфекционных заболеваний — повышение температуры тела, лихорадка, головокружение, головные боли, боли в животе, тошнота, понос, насморк, кашель, пожелтение кожи, склеры глаз, сыпь на теле, появление гнойников и т.д. — немедленно обратитесь за помощью, не допускайте самолечения, потому что течение многих инфекционных болезней переменно и может быть необычным.

Берегите своё здоровье и здоровье близких вам людей!