Кто в Одессе 28 апреля останется без воды

В связи с необходимостью проведения аварийных работ по замене задвижки диаметром 300 мм в Одессе 28 апреля будет отключено водоснабжение некоторым потребителям в Суворовском районе города.

Об этом предупредил филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что водоснабжение будет прекращено с 09:00 до 16:00 потребителям следующих улиц города:

ул. Семёна Палия, 109-121,

ул. Высоцкого, 1-13.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Как сообщала Одесса News, также 28 апреля без газа останется ряд потребителей в Одессе.