За воду будем платить по старому тарифу

Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 3 июля отменила своё решение от 29 июня о повышении тарифов на воду.

Видеозапись заседания опубликована в YouTube НКРЭКУ.

«Верховный главнокомандующий выразился против решения о пересмотре тарифов на водоснабжение и водоотведение, что является достаточным основанием для отмены принятого комиссией решения. При этом Премьер-министр Украины обратил внимание на необходимость проведения дополнительных консультаций по такому решению», – сказал в ходе заседания глава комиссии Константин Ущаповский.

В связи с этим он предложил отменить постановление НКРЭКУ от 29 июня, члены комиссии поддержали Ущаповского единогласно.

Глава НКРЭКУ также поручил департаменту по урегулированию отношений в сфере водоснабжения срочно подготовить для представления правительству необходимые материалы для проведения дополнительных консультаций.

Как сообщала Одесса News, НКРЭКУ 29 июня приняла решение о корректировке тарифов на водоснабжение и водоотведение для 34 водоканалов в Украине. В результате, в среднем по стране тарифы на воду должны были вырасти на 32% с 1 июля.

В комиссии заявляли, что рост тарифа обусловлен увеличением затрат на электроэнергию в среднем на 14%; повышением оплаты труда рабочим водоканалов на 13%; ростом объёмов закупки реагентов на 88%, обязательств лицензиатов по кредитам – 60%. Кроме того, учтена компенсация стоимости электрической энергии с начала 2023 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 1 июля, что поручил министру энергетики Герману Галущенко и Министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра таких решений.

Зеленский раскритиковал решение НКРЭКУ о повышении тарифов на воду, назвав его «позорным» и «непрофессиональным».

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