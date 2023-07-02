Зеленский назвал решение о повышении тарифов на воду — позорным

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Национального комитета по энергетике и коммунальным услугам о повышении тарифов на водоснабжение и водоотвод.

О своей реакции на это решение Зеленский сказал в видеообращении 1 июля, размещённом на сайте Офиса Президента Украины.

«Появилось сообщение от Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам о повышении тарифов на воду. Мягко говоря, позорное решение. Непрофессиональное. Не согласовано с правительством. Мы не можем и не будем спокойно воспринимать такие решения. Правительству поручено представить ответное решение. И оно будет», — сказал Зеленский.

Как сообщала Одесса News, 29 июня Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг были установлены новые тарифы на воду дДля 33-х водоканалов Украины, в том числе одесского «Инфоксводоканала», а также АО «Укрзализныци», средневзвешенный рост которых составил 32%. Это решение крайне негативно было воспринято населением.

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