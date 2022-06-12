Зеленский: Чёрное море сегодня — самое опасное море мира, и в этом вина России

После открытого вторжения в Украину 24 февраля Россия нарушила мореплавание в Чёрном море.

Об этом в обращении к участникам конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил Президент Украины Владимир Зеленский, стенограмму его выступления опубликовал 11 июня сайт Главы государства.

«Она (Россия, — ред.) хочет сделать невозможным, чтобы нации мира могли быть уверены в свободе мореплавания. В этой базовой свободе для мира и процветания в любом регионе планеты. С первых минут полномасштабной войны против Украины Россия заблокировала наши порты на Чёрном море с помощью своего флота. За время войны российские военные атаковали в том числе мирные торговые суда, а также били ракетами по нашей портовой инфраструктуре», – сказал Зеленский.

По словам Президента Украины, «Чёрное море на сегодняшний день – самое опасное море мира, и это исключительно вина России. Ещё 23 февраля этого года, накануне войны, в Чёрном море было возможно свободное и безопасное мореходство».

Владимир Зеленский, обращаясь к участникам конференции, сказал: «Я уверен, что вы все заинтересованы в том, чтобы была возможна свободная и независимая жизнь ваших народов, сохранение вашей культуры, вашего материального и ресурсного богатства. Чтобы никто не грабил ваше имущество, чтобы не вывозили ваши культурные ценности. Чтобы ни один вражеский флот не мог сделать ваши моря опасными для мореплавания».

Президент Зеленский также выразил уверенность в незыблемости международного права в отношении российской агрессии. В связи с этим он напомнил слова сингапурского государственного политического деятеля Ли Куан Ю: «Если бы не было международного права, а большая рыба ела бы малую, а малая ела бы креветок, нас бы не было». «Это очень мудрые слова Ли Куан Ю – лидера, который умел видеть истинные причины многих вещей и процессов и знал, что действительно необходимо ценить», — сказал Зеленский.

Как сообщала Одесса News, в марте из-за блокады РФ портов в Чёрном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации Зеленского, в портах заблокировано более 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнёрами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

По данным Военно-Морских сил Украины на 6 июня, Россия за время полномасштабного вторжения выпустила по территории Украины 300 ракет из акватории Чёрного моря.

Группировка оккупантов в Чёрном море составляет около 15 десантных катеров разного типа, 12 десантных кораблей (треть из которых на ремонте), также есть подводные лодки.

Фото и видео: ОПУ

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