Наша Троица — ВСУ, в них я верю, с тем — живу

Христиане восточного обряда 12 июня празднуют День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Троица — это окончательное прощание с весной и встреча лета. «Троица, — говорили по этому поводу, — тремя праздниками богата: цветами, травами и румяным летом».

К сожалению, в этом году Троица отмечается в Украине с тригическим оттенком. Миллионы украинцев сегодня вдали от родного дома. Тысячи жителей нашей страны погибли, много раненых, миллионы исковерканных судеб и жизней.

Как сообщает Одесская епархия УПЦ, накануне дня Святой Троицы, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил праздничное Всенощное бдение в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе.



Троица, или как говорят издавна в народе, Зелёные праздники, после Пасхи и Рождества считается одним из самых больших праздников. Празднуется всегда в воскресенье седьмой недели после Пасхи.

В книге Деяний Апостолов говорится, что через 50 дней после воскресения Христа Богоматерь, апостолы и ученики Христа собрались вместе. Они ожидали обещанного Учителем крещения Святым Духом. С шумом, похожим на ветер, Святой Дух сошёл на них в виде языков пламени (на древнееврейском «дух» и «ветер» — тождественны). После этого апостолы заговорили на разных языках, чем очень удивили окружающих. Так сбылось обещание Христа: Святой Дух стал наставлять учеников, давал им силы творить чудеса во имя Бога и проповедовать христианство по всему миру.

Крещение учеников Христа Святым Духом считается днём ​​рождения христианской Церкви. По православному учению, именно Святой Дух освящает Церковь и объединяет верующих, давая им возможность приобщиться к Богу. Дар Святого Духа, который получили апостолы в день Пятидесятницы, все верующие получают через таинства крещения и миропомазания.

Праздник Пятидесятницы называется также Троицей, ибо в этот день Господь впервые проявился во всех своих ипостасях — как Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой.

Пятидесятницу стали широко отмечать с IV века, после принятия церковью догмата о Троице — признания существования единого Бога с одновременным признанием трёх его проявлений (ликов, ипостасей).

В этот день в православных храмах проходит одна из самых торжественных и величественных служб в году: пол храма устилают свежескошенной травой, иконы украшают ветками деревьев. На всенощной впервые за 50 дней после Пасхи звучит удивительная молитва, обращённая к Святому Духу: «Царь Небесный, Утешитель, Дух истины…».

Накануне Пятидесятницы, в субботу, христиане почтили память усопших родственников — эта суббота называется Троицкой родительской субботой. В понедельник, 13 июня, празднуют День Святого Духа.

Так как богослужению Церкви присуща своя цветовая гамма, которая помогает передать смысл церковных событий, то цвет Троицы — зелёный. Он символизирует вечную жизнь и является цветом третьей ипостаси Троицы — Святого Духа, дающего жизнь по воле Бога Отца с участием Бога Сына. Зеленью украшаются храмы, зелёного цвета наряд священников.

Видео: Православная Одесса/Facebook

Фото: Командование ДШВ ВСУ/Facebook

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