30 октября в Кирхе отметили 220-летие основания общины святого Павла в Одессе.

По этому случаю в Одессе состоялась Всеукраинская научно-практическая конференция с международным участием «Церковь и вера как жизненная позиция свободного человека», в работе которой приняли участие представители религиозных организаций Украины и европейских стран, местных властей, образовательных учреждений.

В Лютеранской церкви состоялось торжественное открытие юбилейных праздников. В рамках мероприятия была представлена выставка «Материальная культура немецкого общества ХІХ-ХХ вв. на Юге Украины».

Одесский муниципальный театр им. А. Салика подарил концерт европейской музыки.

Также был организован круглый стол «Лютеранство как образ жизни».

В завершение конференции прошел концерт органной музыки.

Мероприятие организовали религиозная организация «Церковное управление (епископство) немецкой евангелически-лютеранской церкви Украины», Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского, Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова.

Фото: «Одесса»

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