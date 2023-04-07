Одесская лютеранская Кирха Святого Павла проводит Пасхальную ярмарку

Одесская лютеранская Кирха Святого Павла впервые проводит 9-17 апреля Пасхальную ярмарку.
Цель ярмарки – поддержать одесситов и гостей города, в том числе и внутренне перемещённых лиц, создать безопасное и комфортное пространство для детей и взрослых.
Лозунг события «Празднуем вместе!», потому что он начнётся во время празднования Пасхи по григорианскому календарю, а закончится через день после празднования по юлианскому, таким образом объединив две большие традиции.
Всех желающих провести время интересно и с пользой в эти апрельские дни приглашают во двор одесской Кирхи по адресу ул. Новосельского, 68.
Гостей будут ждать традиционный фудкорт, с вкусными блюдами, фотозона, киоски с тематическими украшениями ручной работы и детское пространство, что позволит отдохнуть всей семьёй.
9 апреля в 12.00 и 14.00 для детей будет проводиться праздничная программа-квест «Алиса в стране чудес». Торжественное открытие после праздничного богослужения 9 апреля.
Расписание концертов:
— 9 апреля в 18.00
Пасхальный концерт
Вероника Струк (орган), Анна Богач (сопрано), Струнный квартет “Гармонии мира”
13 -15 апреля в 17.00
Духовные концерты
Вероника Струк (орган) и солисты
15 апреля в 14.00
Оркестр Одесского муниципального театра им. О. Салика
Дирижёр – Максимилиан Джанетти
16 апреля в 14.00
Детский хор “Жемчужины Одессы”
дирижёр и художественная руководительница Лариса Гарбуз
16 апреля в 18.00
Духовой оркестр ОНМА им. А. В Неждановой
дирижёр и художественный руководитель заслуженный артист Украины Владимир Лясота
17 апреля в 17.00
Камерный ансамбль Национального Одесского филармонического оркестра
Художественный руководитель – народный артист Украины Хобарт Эрл
Вопросы по концертам: +380 63 507 29 64 (Ольга)
Богослужение и пресса: +380 99 27 97 308 (Александр).
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