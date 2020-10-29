MenuМеню

  1. Домой
  2. Анонсы
  3. «Пространство» на Неделина приглашает одесситов отметить Хэллоуин

«Пространство» на Неделина приглашает одесситов отметить Хэллоуин

o_1el2rarpv4en2m7f6c104vccl1k-Cropped.jpg

31 октября «Пространство» на улице Неделина,82, в Одессе приглашает весело отметить  Halloween.

Организаторы надеются, что одесситы не останутся в стороне от праздника, который совсем скоро будет отмечать весь мир, – Хэллоуин. Они также примерят традиционные маскарадные костюмы и отведают тыквенный пирог. Улицы Одессы уже украшают тыквами, осенними композициями и фонариками, а помещения декорируют паутиной и воздушными шариками.

Одним из праздничных центров Одессы станет жилой комплекс «Пространство» на Неделина. Жители «Пространства» смогут насладиться атмосферой главного осеннего праздника и весело провести время.

На территории комплекса «Пространство» на Неделина гостей ожидают следующие развлечения:

  • костюмированная ярмарка еды;
  • Free Drink от партнеров мероприятия — сети магазинов «Вина Мира»;
  • красочная фотозона;
  • детская анимация и развлечения;
  • выступление кавер-группы.

Начало 31 октября с 11:00 до 16:00.

Вас ждут по адресу: «Пространство», ул. Неделина, 82a.  Вход свободный.

Приходите! Будет страшно весело!

Просмотров: 91

Смотрите также...

scroll to top