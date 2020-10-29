«Пространство» на Неделина приглашает одесситов отметить Хэллоуин

31 октября «Пространство» на улице Неделина,82, в Одессе приглашает весело отметить Halloween.

Организаторы надеются, что одесситы не останутся в стороне от праздника, который совсем скоро будет отмечать весь мир, – Хэллоуин. Они также примерят традиционные маскарадные костюмы и отведают тыквенный пирог. Улицы Одессы уже украшают тыквами, осенними композициями и фонариками, а помещения декорируют паутиной и воздушными шариками.

Одним из праздничных центров Одессы станет жилой комплекс «Пространство» на Неделина. Жители «Пространства» смогут насладиться атмосферой главного осеннего праздника и весело провести время.

На территории комплекса «Пространство» на Неделина гостей ожидают следующие развлечения:

костюмированная ярмарка еды;

Free Drink от партнеров мероприятия — сети магазинов «Вина Мира»;

красочная фотозона;

детская анимация и развлечения;

выступление кавер-группы.

Начало 31 октября с 11:00 до 16:00.

Вас ждут по адресу: «Пространство», ул. Неделина, 82a. Вход свободный.

Приходите! Будет страшно весело!