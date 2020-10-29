В украинской армии болеют коронавирусом 1 456 военнослужащих, 15 умерли

По состоянию на утро 29 октября, в Вооружённых Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 1 456 человек. За минувшие сутки зарегистрирован 171 новый случай.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медсил в Facebook.

Отмечается, что в ВСУ зафиксирован пятнадцатый летальный случай, вызванный коронавирусом.

В пресс-службе сообщили, что сейчас в учреждениях здравоохранения находится 55 человек, дома под наблюдением медицинской службы — 77 человек. В военно-медицинском клиническом центре Южного региона — 4 военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 3 932 человека, на изоляции находится 376 человек.

По данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО, в Украине за сутки COVID-19 коронавирус зафиксирован у 287 детей и 363 медицинских работников. Были госпитализированы 976 человек.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, за всё время пандемии заболели 21 430 детей и 22 650 медработников.

За последние сутки в Украине зафиксировано 113 летальных случаев.

В Украине по состоянию на 29 октября лабораторно подтверждено 370 417 случаев COVID-19, из них за сутки — 7 342.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в Киеве — 577, в областях: Харьковской области — 575, Хмельницкой — 478, Одесской — 416.

Как сообщала Одесса News, за последние сутки в Одессе 179 новых случаев COVID-19, 3 — летальных.