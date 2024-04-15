СБУ разоблачила российского информатора, собиравшего данные о ПВО Одессы

Служба безопасности Украины разоблачила российского информатора, собиравшего данные об украинской системе противовоздушной обороны в районе Черкасс и Одессы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Контрразведка Службы безопасности предотвратила новую серию ракетных ударов РФ по Черкасской и Одесской областях. Это удалось благодаря своевременному разоблачению злоумышленника, собиравшего информацию о размещении радиолокационных станций противовоздушной обороны в этих регионах. Такие комплексы защищают инфраструктуру областей и помогают ПВО обнаруживать вражеские ракеты и дроны», — говорится в сообщении.

По данным следствия, информатором оказался 47-летний житель Черкасс, сторонник российской идеологии. После полномасштабного вторжения в РФ мужчина надеялся, что его активность заметят российские спецслужбы. Именно поэтому он начал собирать информацию о местах дислокации сил обороны. Собранные данные злоумышленник распространял в открытом доступе.

Отмечается, что СБУ разоблачила преступные намерения фигуранта ещё на начальном этапе его деятельности. В дальнейшем все действия информатора были документированы и заблокированы.

В ходе обысков по месту жительства злоумышленника обнаружили мобильные телефоны с поличным.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершённое в условиях военного положения); чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины, глорификация её участников).

Предателю избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2024 года Служба безопасности сорвала новую вражескую попытку нанести огневое поражение по местам дислокации Сил обороны в Одесской области, задержав двух агентов ФСБ – граждан одной из стран Южного Кавказа, проживавших в Одессе.

Фото: СБУ

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