Пентагон подтвердил возможность предоставления Украине систем Patriot

В Пентагоне подтвердили возможность предоставления Украине систем противоракетной обороны Patriot.

США рассматривают возможность отправки систем Patriot в Украину с тем, чтобы обеспечить способность нашей страны противостоять российским обстрелам, сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

Как заявил журналистам высокопоставленный чиновник минобороны США, «все возможности рассматриваются».

«Patriot – это одно из рассматриваемых средств противовоздушной обороны», — уточнил официальный представитель Пентагона в ответ на вопрос, рассматривают ли США возможность передать батареи Patriot непосредственно в Украину.

Представитель Пентагона также подчеркнул, что противовоздушная оборона Украины является приоритетом для США. Мы рассматриваем все возможности, которые могли бы помочь украинцам противостоять российским атакам, поэтому все варианты – на столе, и мы смотрим на то, что могут сделать Соединённые Штаты, мы смотрим на то, что могут сделать наши союзники и партнёры, а также рассматриваем комбинации возможностей, которые были бы полезны», – добавил чиновник.

В то же время представитель Пентагона генерал Патрик Райдер уточнил, что по состоянию на данный момент, США не планируют передавать Украине батареи Patriot. Однако, по его словам, «мы продолжим эти дискуссии, и когда будет что объявить на эту тему, мы это сделаем».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по Альянсу обсуждают возможность предоставить Украине системы ПВО, включая комплексы противоракетной обороны Patriot.

Как сообщала Одесса News, Министерство обороны США рассматривает предложение корпорации Boeing по поставке Украине дешёвых малогабаритных высокоточных бомб.

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