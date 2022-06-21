Военная ситуация на юге Украины за сутки: ликвидированы 25 захватчиков, 3 склада

На Южном направлении за прошедшие сутки украинские военные уничтожили 25 российских захватчиков, мощную станцию связи и три склада с боеприпасами.

Об этом сообщает в Facebook представитель Оперативного командования «Юг» полковник Владислав Назаров.

Всего в течение суток также уничтожены танк Т-62, самоходная реактивная установка разминирования «Метеорит», радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы, две единицы военной автомобильной техники. При попытке провести воздушную разведку в Николаевской области враг также лишился двух БПЛА типа «Орлан-10».

«Активность наших действий вынуждает врага применять отчаянные средства противодействия. Ограниченный в маневрах и скованный в продвижении вперёд, противник на суше пытается держаться на крайнем обустроенном рубеже обороны. Тем временем с воздуха и временно оккупированного Крыма наносит массированный ракетный удар. Четыре ракеты Х-31А с вражеского истребителя и одна ракета типа «Оникс» из берегового ракетного комплекса были нацелены на Очаков и попали в сельскохозяйственные угодья в пригороде», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё девять «Ониксов» были адресованы Одесской области. В дельте Дуная повреждены жилые дома на островах, в Белгород-Днестровском районе – попадание возле кладбища и возле объекта промышленной инфраструктуры. Без жертв и пострадавших. В Одессе в результате попадания в логистический продуктовый склад погиб гражданский — охранник.

В Херсонской области по позициям украинских защитников нанёс авиационный удар вражеский вертолёт Ка-52. Обошлось без потерь. В ответ нашими вертолётами атаковано скопление противника.

«Пытаясь усилить своё влияние на нашу оборону и контрнаступательные действия, враг применил запрещённые нормами международного гуманитарного права зажигательные боеприпасы», – сказал офицер ОК «Юг».

Группировка врага в северо-западной части Чёрного моря на сегодня состоит из пяти кораблей, четырёх БДК и подводной лодки.

Как отмечается, остальной флот, вопреки вбросам вражеской пропаганды, находится в пунктах базирования. Однако угроза ракетного удара остаётся актуальной, не исключена и попытка высадки десанта.

«Море продолжает красноречиво убеждать отдыхающих держаться от береговой полосы как можно дальше. В Коблево волнами к берегу принесло очередную морскую мину. На расстоянии около 50 метров она бесконтрольно сдетонировала», – добавил полковник.

К счастью, отмечается в сообщении, именно из-за отсутствия людей на пляже и в прибрежных водах никто не пострадал.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ДШВ ВСУ/Facebook

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