ЕС передал украинским пограничникам тепловизоры на сумму почти €500 тысяч

Европейский союз передал Государственной пограничной службе Украины тепловизионное оборудование для наблюдения за границей на сумму почти €500 тысяч.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Поступление помощи стало возможным благодаря реализации проекта «Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине (EU4IBM)».

По словам руководителя отдела Надлежащего управления и верховенства права Представительства ЕС в Украине Ксавье Камю, с помощью предоставленного оборудования Госпогранслужба сможет лучше противодействовать новым и гибридным угрозам на границе и обеспечить покрытие части наиболее уязвимых участков.

Отмечается, что общая сумма помощи ЕС субъектам интегрированного управления границами в рамках проекта EU4IBM уже превысила €1,5 млн.

Кстати. 20 сентября Совет ЕС одобрил выделение Украине €5 млрд макрофинансовой помощи. Это второй и самый большой транш из пакета финансовой поддержки Евросоюза на общую сумму €9 млрд, из которых 1 млрд уже выделен Украине.

Европейская комиссия 7 сентября предложила Украине дополнительные €5 млрд макрофинансовой помощи. 15 сентября решение о выделении Украине €5 млрд помощи поддержал Европарламент.

В Минфине Украины утверждают, что эти средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей госбюджета Украины с целью сохранения финансовой устойчивости.

Как сообщала Одесса News, Словения предоставит Украине 28 танков M-55S. В обмен на это от Германии она получит 40 военных грузовиков.

Фото: Госпогранслужба

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