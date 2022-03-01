Зеленский выступил перед Европарламентом по видеосвязи

Президент Украины Владимир Зеленский 1 марта выступил по видеосвязи перед Европарламентом.

Видео опубликовал «5 канал».

Президент рассказал об обстреле российскими оккупантами Харькова сегодня утром и о погибших в результате вторжения России украинских детях.

«Я рад, что мы объединили сегодня всех вас – страны ЕС. Но я не знал, что это будет такой ценой. И это трагедия для меня, для каждого украинца, для нашего государства – такая высокая цена. Очень высокая. Тысячи погибших людей, две революции, одна война. И пять дней полномасштабного вторжения РФ», – заявил он.

«У нас очень мотивированный народ. Мы боремся за наши права, свободу, за жизнь, а сейчас мы боремся за выживание и это сейчас наша величайшая мотивация. Но мы боремся и за то, чтобы быть равноправными членами Европы. Я считаю, что сегодня мы показываем, что мы такие и есть.

С нами Европейский союз будет крепче. Без вас Украина будет одинока.

Мы доказали свою силу, доказали, что мы как минимум такие же, как вы. Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы. Тогда жизнь победит смерть, а мир – тьму», — сказал Зеленский.