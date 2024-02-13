Сенат США проголосовал за $60 млрд Украине, но даст ли «добро» Палата Конгресса

Во вторник, 13 февраля, Сенат США проголосовал за законопроект по дополнительным оборонным расходам на $95 млрд, куда, в частности, входят около $60 млрд для Украины и около $14 млрд для Израиля.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американских сенаторов за поддержку законопроекта по оборонным расходам. Обращение Президента по этому поводу опубликовано на его сайте.

«Есть позитив из Соединённых Штатов: только что Сенат проголосовал за продолжение поддержки нашей страны, наших воинов. Решение, ради которого мы очень много работали. Решение, которого ожидали не только мы, но и многие другие народы, в частности, в Европе. Мир, который ждёт, что американское лидерство и в дальнейшем будет твёрдым и будет помогать защищать жизнь и беречь свободу. Это действительно придаёт уверенности и мотивации», – заявил Зеленский.

Глава государства поблагодарил лидера большинства в Сенате Чака Шумера, лидера республиканцев Митча Макконнелла и «каждого из 70 сенаторов, которые проголосовали положительно». Он подчеркнул, что Украина очень это ценит.

«Это был первый шаг, дальше – Палата представителей, голосование конгрессменов там. Ожидаем положительного решения. Надеемся на принципиальную поддержку. И верим, что Америка и дальше будет оставаться лидером», – сказал Зеленский.

Теперь документ должна одобрить Палата представителей Конгресса. После этого его сможет подписать президент Джо Байден. В то же время спикер Палаты представителей США Майк Джонсон уже раскритиковал законопроект, который «обходит молчанием самый острый вопрос» для США – о защите границ. Джонсон заявил, что Палата будет действовать «по своему усмотрению».

Одесса News информировала, что ранее республиканцы в Сенате США ожидаемо заблокировали проект закона с двухпартийным соглашением по границе, а также иностранной помощью Украине и другим странам на фоне призывов Дональда Трампа и связанной с ним группы MAGA «похоронить» документ.

20 октября 2023 года президент США Джо Байден подал запрос в Конгресс на дополнительное финансирование на сумму примерно $106 млрд. Оно, в частности, предусматривало помощь Украине ($61,4 млрд) и Израилю ($14,3 млрд), а также предоставление средств на безопасность южной границы США.

Рассмотрение документа заблокировали представители Республиканской партии, настаивающие на усилении мер контроля над миграцией на границе США с Мексикой. Байден назвал политическим шантажом отказ республиканцев поддержать законопроект, отметив необходимость принятия законопроекта о помощи Украине, поскольку у неё «становится меньше артиллерийских снарядов, систем противовоздушной обороны, инструментов, чтобы защитить себя от российского давления – именно то, чего хочет Путин».

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