Сенат США заблокировал законопроект о поддержке Украины

Республиканцы в Сенате США ожидаемо заблокировали проект закона с двухпартийным соглашением по границе, а также иностранной помощью Украине и другим странам на фоне призывов Дональда Трампа и связанной с ним группы MAGA «похоронить» документ.

Голосование прошло в среду, сообщает Укринформ.

Отмечается, что предложение поддержали всего 49 сенаторов, 50 законодателей выступили против, причём часть республиканцев проголосовали «за» проект закона, в то время как несколько демократов отказались поддерживать его по разным причинам, не связанным с Украиной.

Таким образом, законопроект, предполагавший сочетание миграционной реформы в США с внешней помощью другим странам, ожидаемо был провален республиканцами. Голосование этого документа дало демократам, для которых миграционный вопрос уязвим, продемонстрировать во время избирательной кампании, что они пытались разрешить кризис на границе.

Отмечается также, что у демократов на случай провала этого законопроекта есть план «Б» — новый документ, в котором помощь Украине и другим странам не будет связана с вопросами миграционной реформы.

Но 10 февраля Сенат уходит на двухнедельный перерыв, а это значит, что у сенаторов не будет возможности вернуться к законотворческой деятельности до 26 февраля.

Одесса News информировала, что накануне голосования президент США Байден обратился к сенаторам о необходимости принятия законопроекта о помощи Украине, поскольку у неё «становится меньше артиллерийских снарядов, систем противовоздушной обороны, инструментов, чтобы защитить себя от российского давления – именно то, чего хочет Путин».

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