В Одессе будут судить боевика батальона «Призрак» так называемой «ЛНР»

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы по факту его участия в террористической организации.

Следствием установлено, что в 2014 году обвиняемый поступил в незаконное вооружённое подразделение «ЛНР» – так называемого 14-го батальона территориальной обороны «Призрак». Он получил позывной «Санта».

«В рядах боевиков с июня 2014 по 2016 годы оказывал вооружённое сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ, задействованным в проведении антитеррористической операции. Участвовал в вооружённом противостоянии в Лисичанске с целью удержания города под контролем незаконных вооружённых формирований России и захвата населённых пунктов, зданий и других объектов на территории Луганской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате успешного выполнения возложенных на него задач был назначен на должность командира роты 14-го батальона территориальной обороны «Призрак».

По ходатайству прокурора обвиняемый находится под стражей.

Одесса News информировала, что «Санта» был задержан в Одессе в августе 2023 года.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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