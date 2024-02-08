Украина отправила первое в этом году судно с гуманитарной пшеницей

Украинским морским коридором движется балкер с гуманитарной пшеницей для Нигерии – это первое судно в 2024 году, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН в рамках программы Grain From Ukraine.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

«Украинским коридором движется балкер SKY GATE с 25 тыс. тонн украинской гуманитарной пшеницы для Нигерии. Это первое судно в этом году с гуманитарной пшеницей, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН в рамках программы Grain From Ukraine», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Программа Grain From Ukraine была инициирована Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года и реализуется совместно со Всемирной продовольственной программой ООН и странами-донорами.

Для справки. За первый год в рамках этой программы было отправлено 170 тыс. т гуманитарной пшеницы в Эфиопию, Йемен, Сомали, Кению, Афганистан.

Одесса News информировало, что судно с украинским зерном, отправленный в декабре 2023 года из турецкого Самсуна в рамках программы Grain from Ukraine (Зерно из Украины), пришло в январе 2024 года в Нигерию.

Фото: Мининфраструктуры/Facebook

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