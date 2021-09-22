Генсек ООН описал два сценария развития человечества

Генеральный секретарь Антониу Гутерреш представил Генассамблее ООН доклад, в котором обрисовал два сценария будущего для человечества.

Об этом сообщает Укринформ.

В докладе под названием «Наш общий порядок дня» генсек ООН констатирует, что мир находится в состоянии чрезвычайного стресса и рискует испытать «серьёзную нестабильность и климатический хаос».

«Наши глобальные меры реагирования на климатический кризис, самоубийственную войну с природой, разрушения биоразнообразия слишком мелкие и запоздалые. Неконтролируемое неравенство подрывает социальное взаимодействие, делает его хрупким, и это затрагивает всех нас. Технологии движутся вперёд без препятствий, которые защитили бы нас от их непредсказуемых последствий», — заявил Гутерреш.

В докладе представлены два противоположных сценария будущего: «Один — крах и вечный кризис, второй — прорыв к экологическому и безопасному будущему».

Мрачный сценарий рисует мир, в котором COVID-19 бесконечно мутирует, «поскольку богатые страны запасаются вакцинами, а системы здравоохранения перегружены».

В этом будущем планета становится непригодной для жизни из-за повышения температуры и экстремальных погодных явлений, а миллион видов растений и животных находятся на грани вымирания. Всё это сопровождается постоянным нарушением прав человека, массовой безработицей и падением доходов, волнениями, которые сталкиваются с жестокими репрессиями.

Второй путь предполагает справедливое распределение вакцин и стимулирование устойчивого восстановления экономики, что позволит ограничить рост глобальной температуры и обеспечить поддержку стран, пострадавших от изменения климата.

При этом особую роль в налаживании многостороннего сотрудничества между странами Гутерреш отводит ООН.

Он призывает к реализации плана вакцинации стоимостью 50 млрд долларов, чтобы по меньшей мере удвоить производство вакцин, охватив ими не менее 70% населения мира в первой половине 2022 года.

Генеральный секретарь ООН также предлагает провести Саммит будущего, который «сформирует новый глобальный консенсус относительно того, каким должно быть наше будущее и как мы можем его обеспечить».

По его замыслу, саммит должен установить «Новую повестку дня ради мира», предусматривающую увеличение инвестиций в укрепление мира, предотвращение региональных конфликтов, снижение стратегических рисков, в частности, связанных с ядерным оружием и кибервойнами, а также мирное использование космического пространства.

Саммит также должен обсудить права человека в виртуальном пространстве «в рамках глобального цифрового договора, чтобы гарантировать, что новые технологии являются силой добра».

В докладе также предлагается проводить раз в два года встречи на уровне глав государств и правительств, в частности G20, руководства международных финансовых институтов, с участием генерального секретаря ООН. Эти форумы были бы направлены на создание более устойчивой, инклюзивной и жизнеспособной глобальной экономики.

Ранее, как сообщала Одесса News, Антониу Гутерреш заявил, что «все страны мира должны объявить «чрезвычайное положение климата».



Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий