Дюковская и улица Ветеранов труда — адреса последних пожаров в Одессе

22 сентября в Одессе зафиксировано 2 пожара.

По информации спасателей, сообщение об одном из них — в 10-этажке на Дюковской — поступило в 16 часов 52 минуты. Прибыв на Дюковскую, 14, работники ГСЧС установили возгорание в квартире на седьмом этаже.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям 30 спасателей, удалось ликвидировать пожар на ранней стадии и не допустить распространения возгорания. Пожар локализован в 17 часов 4 минуты и уже через 2 минуты ликвидирован полностью на площади 5 квадратных метров.

В этот же день утром пожарникам пришлось выезжать по вызову о пожаре на улицу Ветеранов труда.

Оказалось, что здесь горела крыша заброшенного здания. Более часа 10 пожарных от ГСЧС и 3 с Центра безопасности граждан «Авангард» боролись с огнём, охватившем площадь в 150 квадратов, чтобы не допустить распространения открытого огня на соседний жилой дом.

Спасатели отмечают, что погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Одесса News сообщала о пожаре, случившемся в сентябре этого года в Одессе на улице Героев обороны Одессы, в пятиэтажном доме №88.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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